Corsa Ivrea-Mombarone malore fatale a Chiaverano | muore uomo di 54 anni

Torinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia durante la camminata non competitiva Ivrea-Mombardone, nel Canavese, in programma oggi, 28 settembre. Un uomo di 54 anni si è sentito male nel corso della manifestazione, mentre si trovava a Chiaverano, in frazione Bienca.Inutili i soccorsiSono intervenuti i soccorritori del 118, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corsa - ivrea

DRAMMA ALLA IVREA-MOMBARONE - Colto da un malore durante la camminata, muore a 54 anni - I tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, purtroppo, non hanno sortito alcun effetto ... Lo riporta quotidianocanavese.it

Tragedia alla Ivrea-Mombarone: muore un uomo durante la camminata non competitiva - Mombarone: un uomo sulla cinquantina è morto durante la camminata non competitiva a Chiaverano, in frazione Bienca. Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Ivrea Mombarone Malore