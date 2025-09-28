corri per il gaslini foto e classifica della sesta edizione

Luni (La Spezia), 28 settembre 2025 – È stata una straordinaria giornata di sport e solidarietà la 6ª edizione della Corri per il Gaslini, manifestazione podistica organizzata a Luni Mare in favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova e dedicata alla memoria di Gabriele Mastorci. Corri per il Gaslini, le foto Il centro sportivo Sporting Club ha accolto la partenza e l’arrivo delle due prove in programma, entrambe immerse nel verde delle campagne circostanti: la gara competitiva di 9,9 km e la ludico-motoria di 5 km, pensata per chi desiderava vivere l’evento con spirito più partecipativo che agonistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

