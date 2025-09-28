corri la vita un fiume di 40mila runner colora firenze tra sefie sudore e sorrisi

Firenze, 28 settembre 2025 – Sport, cultura e solidarietà. “ Corri la vita ” è tutto questo e anche comunità. E come ogni anno, stamani alle 9.30 il presidente della Regione ha dato il via alla tradizionale manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno psicologico. Corri la vita, dalle Cascine a piazza della Signoria: la corsa della salute fa il pieno L’evento è partito dal Parco delle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

