Corri la Vita un fiume di 40mila runner colora Firenze tra sefie sudore e sorrisi
Firenze, 28 settembre 2025 – Sport, cultura e solidarietà. “ Corri la vita ” è tutto questo e anche comunità. E come ogni anno, stamani alle 9.30 il presidente della Regione ha dato il via alla tradizionale manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno psicologico. Corri la vita, dalle Cascine a piazza della Signoria: la corsa della salute fa il pieno L’evento è partito dal Parco delle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corri - vita
28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
Corri la vita, un mare di colori invade Firenze: via alla corsa della salute http://dlvr.it/TNL6D6 ? #CorriLaVita - X Vai su X
Al Villaggio della Salute di Corri La Vita, il Dott. Franco Paciolla ci ricorda perché la prevenzione è fondamentale per proteggere la pelle. Fino a domenica 28 ci trovi in Piazza della Repubblica a Firenze, vieni a conoscerci! #PrevenzioneMelanoma #Corri - facebook.com Vai su Facebook
Corri la Vita, un fiume di 40mila runner colora Firenze tra sefie, sudore e sorrisi - Un evento di sport e solidarietà che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno ... lanazione.it scrive
Corri La Vita, per la 23esima edizione distribuite oltre 40mila magliette - 000 magliette distribuite per la ventitreesima edizione di Corri La Vita, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che ... Lo riporta gonews.it