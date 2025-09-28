Corri la vita 2025 | 40mila magliette nelle strade di Firenze I primi al traguardo I big
La carica dei 38mila runners contro il tumore al seno. Stamattina, domenica 28 settembre 2025, si sono dati appuntamento a Firenze per prendere parte alla 23° edizione della corsa non competitiva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
Corri la vita, un mare di colori invade Firenze: via alla corsa della salute http://dlvr.it/TNL6D6 ? #CorriLaVita - X Vai su X
Al Villaggio della Salute di Corri La Vita, il Dott. Franco Paciolla ci ricorda perché la prevenzione è fondamentale per proteggere la pelle. Fino a domenica 28 ci trovi in Piazza della Repubblica a Firenze, vieni a conoscerci! #PrevenzioneMelanoma #Corri - facebook.com Vai su Facebook
Corri La Vita, per la 23esima edizione distribuite oltre 40mila magliette - 000 magliette distribuite per la ventitreesima edizione di Corri La Vita, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che ...
A Corri la Vita 2025 in corsa per la solidarietà - Firenze, 28 settembre 2025 – Si è svolto questa mattina a Firenze l'evento, ormai simbolo della solidarietà cittadina, per sostenere la lotta contro il tumore al seno.