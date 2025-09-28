Corposo restyling eventi e tanti murales | partita l' operazione rilancio del Foro Annonario Più accogliente e vivibile
Curiosità per il nuovo volto del Foro Annonario di Cesena, che è stato svelato oggi pomeriggio presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta. Corposo il restyling messo in atto, con l’inaugurazione del nuovo look prende il via il piano eventi, una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: corposo - restyling
Girano foto / presunte conferme / render della futura #VW #Golf 9, ma da quel che mi risulta sarà l’ennesimo restyling della 7/8. La 9, quella “vera” è stata spostata al 2030. L’incertezza creata dall’UE sta portando grosso caos tra i costruttori europei che devon - facebook.com Vai su Facebook
Restyling, edizione limitata ed eventi per il rilancio di Dreher - Così la birra Dreher annuncia ufficialmente il rilancio, a partire dalla sua casa, il cuore pulsante del Sud Italia. Segnala ansa.it