Corea | il gioco del Sud per bloccare il nucleare del Nord e tranquillizzare i grandi investitori
Il gioco nucleare coreano ha quattro partecipanti: Lee Jae Myung, Kim Jong Un, Donald Trump e Xi Jinping. L'aspetto curioso è che non esiste soltanto un'unica posta in palio; ce ne sono quattro differenti a seconda delle ambizioni di ciascun attore coinvolto. Trump vuole essere ricordato come l'unico leader mondiale ad aver risolto il rebus coreano, nonché come il presidente statunitense che è stato capace di ammansire i Kim riuscendo dove i suoi predecessori avevano sempre fallito. Il tycoon, inoltre, spera di mettere fine una volta per tutte allo spauracchio di una possibile nuova Guerra di Corea o al rischio che Pyongyang possa lanciare qualche missile balistico in direzione di una base Usa (o peggio, verso il territorio degli Stati Uniti).
Corea del Nord: con le fabbriche di chip Kim entra nel “gioco dei semiconduttori”
UNDER 18: TRIS AZZURRO ALLA SUD COREA Vince e convince, con gioco e personalità, la Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo, che supera con un netto 3-0 i pari età della Corea del Sud al Gradski Stadion di Vrbovec, nella prima giornata d
Corea del Sud: triplicati i casi di dipendenza dal gioco tra gli adolescenti negli ultimi tre anni - La Corea del Sud ha registrato un forte aumento dei casi di dipendenza dal gioco d'azzardo tra gli adolescenti negli ultimi tre anni, con costi medici associati quasi quadruplicati.
La Corea del Sud elimina gli altoparlanti per la propaganda al confine: un gesto di riconciliazione con il Nord - Il precedente governo conservatore aveva iniziato a diffondere trasmissioni quotidiane lo scorso giugno, come gesto di ritorsione contro la Corea del Nord La Corea del Sud ha iniziato a rimuovere gli ...