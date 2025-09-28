Corea | il gioco del Sud per bloccare il nucleare del Nord e tranquillizzare i grandi investitori

Il gioco nucleare coreano ha quattro partecipanti: Lee Jae Myung, Kim Jong Un, Donald Trump e Xi Jinping. L’aspetto curioso è che non esiste soltanto un’unica posta in palio; ce ne sono quattro differenti a seconda delle ambizioni di ciascun attore coinvolto. Trump vuole essere ricordato come l’unico leader mondiale ad aver risolto il rebus coreano, nonché come il presidente statunitense che è stato capace di ammansire i Kim riuscendo dove i suoi predecessori avevano sempre fallito. Il tycoon, inoltre, spera di mettere fine una volta per tutte allo spauracchio di una possibile nuova Guerra di Corea o al rischio che Pyongyang possa lanciare qualche missile balistico in direzione di una base Usa (o peggio, verso il territorio degli Stati Uniti). 🔗 Leggi su It.insideover.com

