fine della relazione tra Geolier e Chiara Frattesi: i dettagli sulla rottura. Una delle coppie più seguite del panorama italiano ha recentemente visto interrompersi bruscamente la propria storia d’amore. La relazione tra il rapper napoletano Geolier e Chiara Frattesi si sarebbe conclusa nel corso dell’anno 2025, lasciando i fan e gli addetti ai lavori senza spiegazioni ufficiali. La fine di questa unione è stata annunciata attraverso indiscrezioni che hanno alimentato sospetti e curiosità, in particolare a causa del silenzio dei protagonisti. cronologia della storia d’amore e motivi della separazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Coppia vip italiana si separa dopo un anno, i fan reagiscono