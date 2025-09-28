Coppa Italia l’Inter sfiderà a dicembre il Venezia agli ottavi
Il cammino dell'Inter in Coppa Italia riparte da un avversario non banale: il Venezia, che ha eliminato i cugini del Verona dopo i calci di rigore. Il sorteggio per gli ottavi di finale ha infatti messo di fronte la squadra di Cristian Chivu e i lagunari, in un match che si
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Coppa Italia, chi incontra l'Inter agli ottavi di finale? L'avversaria dei nerazzurri - Quale sarà l'avversaria dell'Inter agli ottavi di finale della Coppa Italia? Riporta tag24.it
Come funziona la Coppa Italia: formula, regolamento e struttura del torneo - È in pieno corso di svolgimento l’edizione 2025/2026 della Coppa Italia: caccia alla formazione che succederà al Bologna come vincitrice dello storico trofeo nazionale. Secondo msn.com