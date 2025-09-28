Coppa del Mondo Volley | Italia campione per la quinta volta

Coppa del Mondo Volley: l’Italia domina la Bulgaria e conquista il quinto titolo iridato con una prestazione da leggenda. L’Italia è di nuovo sul tetto del mondo. Con una prestazione magistrale, gli azzurri hanno conquistato la Coppa del Mondo Volley 2025 battendo la Bulgaria per 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) nella finalissima disputata alla Mall of Asia Arena. È il quinto titolo mondiale nella storia della nazionale maschile, il secondo consecutivo dopo il trionfo del 2022, e la conferma definitiva: l’Italvolley è la squadra più forte del pianeta. Un cammino da protagonisti. Guidati da Ferdinando De Giorgi, già tre volte campione da giocatore e ora due volte da commissario tecnico, gli azzurri hanno affrontato un percorso intenso e ricco di emozioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

