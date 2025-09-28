Coppa del Mondo Volley | Italia campione per la quinta volta
Coppa del Mondo Volley: l’Italia domina la Bulgaria e conquista il quinto titolo iridato con una prestazione da leggenda. L’Italia è di nuovo sul tetto del mondo. Con una prestazione magistrale, gli azzurri hanno conquistato la Coppa del Mondo Volley 2025 battendo la Bulgaria per 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) nella finalissima disputata alla Mall of Asia Arena. È il quinto titolo mondiale nella storia della nazionale maschile, il secondo consecutivo dopo il trionfo del 2022, e la conferma definitiva: l’Italvolley è la squadra più forte del pianeta. Un cammino da protagonisti. Guidati da Ferdinando De Giorgi, già tre volte campione da giocatore e ora due volte da commissario tecnico, gli azzurri hanno affrontato un percorso intenso e ricco di emozioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: coppa - mondo
Ginnastica ritmica, le Farfalle rompono il ghiaccio in Coppa del Mondo: bisogna rincorrere nell’all-around
I sigilli alla pista da sci di Livigno? “Indagini su un’area limitata. Debutteremo in Coppa del Mondo”
Non ci sarà nessuno (o quasi) ad assistere alla Coppa del Mondo 2026
USTER – Emozioni forti nella Sprint Relay di Coppa del Mondo: la vittoria va alla Svezia, davanti a Svizzera e Norvegia, in una gara ricca di colpi di scena fino all’ultimo metro. Grande prova anche per gli azzurri, che chiudono 9ª squadra assoluta (al n - facebook.com Vai su Facebook
Blog | Rugby, un’italiana in finale per una Coppa del mondo da record - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/27/rugby-coppa-mondo/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758966827… Vai su X
Pallavolo maschile, l’Italia di Simone Anzani è campione del mondo per la seconda volta consecutiva - Per la seconda volta consecutiva, l'Italia della pallavolo maschile è campione del mondo. Scrive espansionetv.it
Volley, Italia di nuovo campione del Mondo! E nella finale di Manila c'era tanta Cuneo in campo - Il trionfo porta con sé forti legami con la Granda: dal coach campione al figlio di un eroe dello scudetto cuneese, fino al “monregalese d’ ... Secondo targatocn.it