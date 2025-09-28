Dopo i turni di coppa finalmente oggi inizia il campionato di Terza categoria. Alle 15.30 diciassette formazioni si daranno battaglia fino a maggio. Girone unico con partite di andata e ritorno con 34 le giornate di gara e 32 partite da disputare per ogni squadra. Sfida del sud della provincia tra l’ Orbetello Scalo di Max Ercole (foto) e il Capalbio, dopo la gara in coppa. La Castiglionese, affidata a Gabriele Maggio parte invece favorita nella gara che la vedrà di scena in trasferta all’Athos Bonini con il Montiano, reduce da due pesanti sconfitte in Coppa Provinciale. Fra le quattro nuove iscritte alla Figc, il Roselle di Maurizio Leone esordirà al Passalacqua di Grosseto con il Braccagni di Filippo Galeotti e il Porto Ercole guidato in panchina da Alfredo Carotti giocherà al Gaetano Scirea con il Ribolla di Giacomo Ricca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coppa archiviata. Campionato al via