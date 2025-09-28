Copia privata il ministero della Cultura vuole farci pagare il balzello per gli abbonamenti al cloud Ma nessuno è d' accordo
Tutte le associazioni di categoria si muovono contro l'estensione della tassa sulla copia privata anche a cloud e smartphone ricondizionati, perché secondo loro frena l'innovazione. 🔗 Leggi su Wired.it
Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattutto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud
Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: "Incompetenza e arroganza"
Questo post non ha ricevuto risposta perché nessuna delle forze politiche (non solo Azione) ha avuto il coraggio e l'attenzione di indignarsi per il proposto aumento del "Compenso per copia privata". Una vergogna. Un diritto dei cittadini nato e morto con l'era
Equo compenso per copia privata: da Assintel e AIIP no alla tassa sul cloud. Estendere il #compenso per copia privati ai #servizicloud, come previsto da una bozza di decreto, rischia di rallentare la digitalizzazione del Paese e penalizzare le pmi italiane.
Confindustria Cultura, sì bozza decreto Mic sulla copia privata - "Come Confindustria Cultura Italia sosteniamo lo schema di decreto sulla copia privata proposto dal Ministero della Cultura e ne auspichiamo l'approvazione". Lo riporta msn.com
Compenso per copia privata, ANDEC boccia il nuovo decreto: “Anacronistico” - ANDEC contesta lo schema del Decreto Ministeriale 2025, definendolo "un chiaro esempio di archeologia normativa”. Lo riporta igizmo.it