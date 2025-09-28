Controllo digitale dei minori Pellai spiega la regola dei 14 anni che tutti i genitori dovrebbero conoscere per proteggere i figli dai rischi

Orizzontescuola.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva presso l'Università degli Studi di Milano, ha delineato durante un'intervista a Sky TG24 le linee guida per il controllo dei dispositivi digitali dei minori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controllo - digitale

Cyberspace ID, l'identità digitale cinese che può riscrivere il controllo di Pechino sul web

Il virus dei gruppi WhatsApp scolastici contagia i genitori: dal “buongiorno con emoji” alle dispute per il regalo delle maestre, l’anatomia sociale di un fenomeno digitale fuori controllo

Schermi e conflitti familiari, in Svizzera il 55% delle famiglie litiga per il tempo digitale dei figli. Genitori divisi tra controllo e libertà tecnologica

Cerca Video su questo argomento: Controllo Digitale Minori Pellai