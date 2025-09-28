Controlli serrati in Borgo Stazione | denunciato uomo ubriaco con una lama daspo urbana per altri due

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato di Udine, che anche la scorsa settimana, nella giornata di mercoledì 24 settembre, ha intensificato la propria attività nelle zone più critiche del centro cittadino in particolare in zona Borgo Stazione.Un’operazione congiunta con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - serrati

Movida, controlli serrati dei carabinieri sull’isola di Ponza

Sicurezza sulle strade, controlli serrati della polizia locale: ritirate due patenti

Aversa, controlli serrati nella movida: 5 denunce e multe oltre 17mila euro

Teggiano, controlli serrati contro l’abbandono dei rifiuti: multe ai trasgressori Il sindaco Di Candia: “Serve la collaborazione di tutti i cittadini” - facebook.com Vai su Facebook

Continuano serrati i controlli delle Forze dell’ordine nella periferia della Capitale per contrastare illegalità e degrado. Al Quarticciolo i Carabinieri hanno arrestato 4 soggetti per droga e ne hanno denunciato un altro per evasione dagli arresti domiciliari. Nel co Vai su X

Controlli serrati su cantieri, alberghi e aziende agricole: 12 attività sanzionate per gravi violazioni di sicurezza sul lavoro e oltre 100mila euro di multe - Controlli senza sosta da parte dei carabinieri sul territorio provinciale di Belluno finalizzati a verificare la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto della normativa in materia d ... Come scrive ildolomiti.it

Emergenza sicurezza a Udine, 100 persone controllate e locale chiuso: "Droga fra le saracinesche di un bar" - Proseguono i controlli mirati delle forze dell’ordine nelle zone più delicate del centro cittadino ... Segnala nordest24.it