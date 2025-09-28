Controlli movida nel quartiere Montecalvario | la Polizia di Stato arresta un 48enne per droga
Controllate 8 attività commerciali e identificate 55 persone nel cuore della movida: due locali sanzionati e un arresto per spaccio di droga. Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Montecalvario e Pianura, i militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Montecalvario. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 55 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 8 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 2 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
