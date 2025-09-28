Controlli interforze per una movida sicura denunciati sei parcheggiatori abusivi in centro storico

Come ogni fine settimana, anche durante questo ultimo weekend di settembre, si è svolto un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del questore, sulla base delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per garantire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - interforze

Posti di blocco, perquisizioni personali e domiciliari: controlli interforze in città

Salerno, operazione ad alto impatto: controlli interforze

Controlli interforze a Riccione: 15 sanzioni elevate e 8 patenti ritirate a seguito dell'alcol test

A Noto la Polizia di Stato, insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, sequestra un autolavaggio irregolare e denuncia due persone durante controlli contro il degrado urbano e le illegalità #Noto #ControlliInterforze #DegradoUrbano #Sicurezza #Polizia #A - facebook.com Vai su Facebook

Controlli interforze per una movida sicura, raffica di multe e sanzioni https://ift.tt/iOJ6Z7o https://ift.tt/D5JAa6z - X Vai su X

Movida sicura, controlli serrati nel week end. Sanzionati 7 parcheggiatori abusivi - Come ogni fine settimana, anche durante questo weekend, si è svolto un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del Questore di Catania, sulla base delle decisioni assun ... Come scrive gazzettinonline.it

Controlli interforze a Catania: movida sicura e contrasto a guida pericolosa e abusivismo - Anche questo weekend a Catania si è svolto un articolato servizio di controllo interforze, organizzato dalla Questura e dall’Arma dei Carabinieri, per garantire il sereno svolgimento della movida nell ... Lo riporta itacanotizie.it