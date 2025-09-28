Contro il Renate è tris alabardato | Kljajic Ionita e Gunduz firmano una vittoria meritata
Seicentosessanta spettatori, il coro dei bambini e la corsa liberatoria di mister Marino a festeggiare una vittoria cercata e meritata. Questo lo specchio dei tre punti conquistati dalla Triestina nel match interno contro il Renate. Nel match pochi i momenti da registrare sul taccuino. Nel primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: renate - tris
Tris con tris: bello con l’anima, il Brescia batte anche il Renate Vai su X
Luce verde dal mister dopo la rifinitura: ecco la convocazione ufficiale per #TriestinaRenate di domani, domenica 28 settembre. Squadra partita poco fa alla volta di Trieste, con tutta la voglia di archiviare il passo falso di giovedì #AlèRenate #ForzaPa - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Renate Brescia (risultato finale 1-3): Cazzadori cala il tris (Serie C, oggi 13 settembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Renate Brescia, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, e possibile risultato finale ... Scrive ilsussidiario.net
Serie C. Baby Dea per il tris contro la Clodiense. Il Trento a Renate - La baby Dea è reduce da due vittorie e in casa contro la Clodiense (penultima) può dare l’assalto alle prime posizioni: sesto posto, al momento, con un ... Riporta ilgiorno.it