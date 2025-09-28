Contro il Renate è tris alabardato | Kljajic Ionita e Gunduz firmano una vittoria meritata

Triesteprima.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seicentosessanta spettatori, il coro dei bambini e la corsa liberatoria di mister Marino a festeggiare una vittoria cercata e meritata. Questo lo specchio dei tre punti conquistati dalla Triestina nel match interno contro il Renate. Nel match pochi i momenti da registrare sul taccuino. Nel primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

