Contro Brunello Cucinelli una squallida e preoccupante manovra speculativa
Dopo il crollo in borsa, la capitalizzazione ‘bruciata’ e le accuse di Morpheus Research sulla questione russa subito ribattute dalla casa di moda di Solomeo, il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, si schiera con l'imprenditore umbro Brunello Cucinelli. “C'è una società. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
brunello - cucinelli
Brunello Cucinelli finisce nel mirino degli hedge fund per presunte violazioni delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia. Ieri, giovedì 25 settembre, il titolo della maison umbra ha subito una sospensione dalle contrattazioni di Borsa e, dopo la ripr
