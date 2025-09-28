Contrasto agli abusi su minori il centro famiglia incassa 40mila euro dal ministero

C’è anche il Centro Famiglie di Teano tra gli enti ammessi al finanziamento di 40mila euro erogati dal Ministero della Famiglia per progetti per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale perpetrata, anche online, a danno dei minorenni.Nei giorni scorsi è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: contrasto - agli

Dai nuovi little black dress ai vestiti bianchi con scollature glam, fino agli accessori strategici in tinta o a contrasto. Con la certezza di essere sempre le più eleganti, sia al mare che in città

Le prime due mosse di Papa Leone XIV nel segno di Francesco: contrasto agli abusi e sinodalità

“Nessuno tocchi i miei nonni”: attivata la task force di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani

Contrasto agli illeciti societari: accordo tra Procura e Guardia di Finanza - facebook.com Vai su Facebook

Nodo rifiuti nel II Municipio, il presidente Carnazza: "Chieste telecamere per contrasto agli incivili" https://ift.tt/8Dq3IkH https://ift.tt/P1J9UkY - X Vai su X

Centri per il contrasto agli abusi e ai maltrattamenti sui minori, nel Lazio ne apriranno altri 4 - Cresce ulteriormente nel Lazio il numero dei Centri regionali per il contrasto agli abusi e ai maltrattamenti sui minori. Secondo roma.corriere.it

San Marino. CGG, approvata con voto unanime la legge contro abusi e violenza di genere nello sport - RASSEGNA STAMPA Il Consiglio Grande e Generale ha approvato in seconda lettura, all’unanimità, il Progetto di legge per il contrasto alla violenza di ... Come scrive libertas.sm