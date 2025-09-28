Contrasto agli abusi su minori il centro famiglia incassa 40mila euro dal ministero

C’è anche il Centro Famiglie di Teano tra gli enti ammessi al finanziamento di 40mila euro erogati dal Ministero della Famiglia per progetti per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale perpetrata, anche online, a danno dei minorenni.Nei giorni scorsi è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

