Continuano i disagi per i pendolari della Napoli-Salerno | tratta ancora interrotta

28 set 2025

Ancora disagi per i pendolari campani. RFI ha comunicato che la tratta ferroviaria tra Santa Maria La Bruna e Torre Annunziata, sulla linea storica Napoli-Salerno, è stata interrotta a causa di un edificio privato dichiarato pericolante. La sospensione della circolazione dei treni ha provocato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

continuano disagi pendolari napoliTrasporti, interrotta la linea storica Napoli-Salerno: pendolari esasperati - RFI ha comunicato che la tratta ferroviaria tra Santa Maria La Bruna e Torre Annunziata, sulla linea storica Napoli- Secondo msn.com

continuano disagi pendolari napoliCircum, apertura rinviata sulla linea per Baiano: per i pendolari ira e disagi - Lo conferma la stessa Eav: se ne parla il 13, anche se la società di trasporti spera ... Lo riporta ilmattino.it

