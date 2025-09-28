Conti in ordine coscienze in disordine

Messinatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La destra governa con il rigore che prometteva di combattere. L’opposizione si indigna, ma dimentica il proprio passato. La Sicilia spende e rallenta, Messina sorprende. E il Paese, come in Tolstoj, resta sospeso tra redenzione e rassegnazione.Nel teatrino della politica italiana, dove le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conti - ordine

Conti in ordine e investimenti. Alfa, ecco il piano industriale

Approvato Bilancio della Fiumicino Tributi: conti in ordine, utile di oltre 191mila euro

L'assessora Angiani su Francigena: "Conti in ordine". Ma per l'opposizione "si sta raccontando una favola"

Cerca Video su questo argomento: Conti Ordine Coscienze Disordine