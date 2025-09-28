Conte sostituisce De Bruyne sul 2-1 e il belga sembra mandarlo a quel paese VIDEO

28 set 2025

Si è tanto parlato della reazione di De Bruyne dopo la sostituzione forzata di Conte che lo ha fatto uscire al 20esimo della partita di esordio in Champions. L’ex City è stato esaltato per la professionalità con cui ha reagito alla sostituzione in una gara a cui teneva molto, Questa sera però la musica è stata diversa. Leggi anche:  Caressa: «De Bruyne che va in panchina dopo 25 minuti e si mette subito a tifare per i compagni, merita 8 in pagella» Al 70esimo della sfida contro il Milan, dopo che De Bruyne aveva messo a segno il rigore che avevan portato gli azzurri sul 2-1, Conte ha sostituito ancora una volta Kevin che questa volta non l’ha presa con fair play. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

