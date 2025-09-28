Conte | Prestazione buona ma serve più attenzione in difesa

Conte analizza Milan-Napoli: “Prestazione buona, ma serve più attenzione in difesa” Dopo la sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan, Antonio Conte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte: “Prestazione buona, ma serve più attenzione in difesa”

Voti Napoli Cagliari, che fatica per Conte! Vittoria al 96?, ma due big steccano! Anguissa firma la vittoria, ma la prestazione non convince. Nel Cagliari è un ex a spiccare su tutti

#Conte: “L’anno scorso siamo stati bravi a non perdere degli scontri diretti. Alla fine si tratta sempre di prendere dei punti. Quando fai questo tipo di partite, è inevitabile rispondere con una buonissima prestazione”. #MilanNapoli - X Vai su X

Neanche il tempo di arrivare a Napoli ed ha già segnato e conquistato tutti a suon di prestazione. Ma Rasmus Hojlund nelle ultime ore ha anche rivelato cosa Antonio Conte gli chiede in maniera ossessiva. Una preoccupazione che non nasconde - facebook.com Vai su Facebook

Conte: "Prestazione da squadra vera. Ecco cosa ho detto al gol di Anguissa" - Finalmente, perché la partita l'avete vista tutti e sono le tipiche gare in cui corri un grande rischio di perderla. Si legge su corrieredellosport.it

Tottenham, Conte: "Buona la prestazione, abbiamo meritato di vincere" - Wolves, il manager degli Spurs Antonio Conte ha così commentato la vittoria dell'Hotspur Stadium. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com