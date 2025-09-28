conte per milan napoli pensa a marianucci con juan jesus per preservare beukema in champions

L’emergenza difensiva del Napoli sta facendo riflettere Antonio Conte. Il tecnico è privo di quattro difensori: Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera. E sta pensando – dichiarano a Sky Sport – di far partire contro il Milan dal primo minuto Marianucci in coppia con Juan Jesus. Farebbe così riposare Beukema, lo preserverebbe in vista del confronto di Champions di mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Il Napoli giocherebbe così con due difensori su quattro all’esordio: Gutierrez sulla sinistra e Marianucci al centro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

