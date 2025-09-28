L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sfida contro il Milan Le parole di Conte. Una settimana non fortunata, ma cosa è mancato oggi? «All’approccio nulla, dispiace aver concesso subito il gol. A livello di squadra potevamo fare meglio. Diciamo che all’inizio partite a San Siro subito sotto dopo 4 minuti non era semplice. Nel primo tempo la partita l’abbiamo giocata. La squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato il Milan altro e creato delle possibilità di gol. Poi c’è da migliorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol di troppo. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e dovremmo essere bravi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «I cambi di Bruyne e McTominay penso che siano stati giusti»