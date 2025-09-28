Conte | I cambi di Bruyne e McTominay penso che siano stati giusti

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni  dopo la sfida contro il Milan  Le parole di Conte. Una settimana non fortunata, ma cosa è mancato oggi?  «All’approccio nulla, dispiace aver concesso subito il gol. A livello di squadra potevamo fare meglio. Diciamo che all’inizio partite a San Siro subito sotto dopo 4 minuti non era semplice. Nel primo tempo la partita l’abbiamo giocata. La squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato il Milan altro e creato delle possibilità di gol. Poi c’è da migliorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol di troppo. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e dovremmo essere bravi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte i cambi di bruyne e mctominay penso che siano stati giusti

© Ilnapolista.it - Conte: «I cambi di Bruyne e McTominay penso che siano stati giusti»

In questa notizia si parla di: conte - cambi

Conte non fa cambi conto il Pisa, la panchina può attendere (può sperare Gilmour)

conte cambi bruyne mctominayTriplo cambio per il Napoli, De Bruyne molto arrabbiato quasi evita Conte - Al 72' e con l'uomo in più, triplo cambio per il Napoli: Fuori De Bruyne, McTominay ed Højlund, dentro Lucca, Neres ed Elmas. Lo riporta tuttonapoli.net

conte cambi bruyne mctominayNapoli, Conte: "La squadra mi è piaciuta. I cambi nel finale? Credo siano stati giusti" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, analizza così ai microfoni di DAZN la prima sconfitta in campionato nel big match col Milan: "Dispiace. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Cambi Bruyne Mctominay