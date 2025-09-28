Conte fa notare le difficoltà Allegri pone l’accento solo sulle cose positive Libero

Vigilia di Milan-Napoli, ecco cosa scrive Libero: Antonio Conte fa notare le difficoltà, Max Allegri pone l’accento solo sulle cose positive. Il campione in carica usa gli intoppi per tenere il Napoli sull’attenti, l’antagonista accende i riflettori sulle buone notizie per alimentare l’entusiasmo del Milan. Conte perde Rrahmani e Buongiorno e fa notare che «ci sono stati anche altri problemi» ovvero Olivera e Spinazzola entrambi affaticati, mentre Allegri ritrova Leao («È a disposizione ma non ha molta autonomia») e fa notare che Nkunku, Gimenez, Pulisic sono in crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

