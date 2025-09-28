Conte fa notare le difficoltà Allegri pone l’accento solo sulle cose positive Libero

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia di Milan-Napoli, ecco cosa scrive Libero: Antonio Conte fa notare le difficoltà, Max Allegri pone l’accento solo sulle cose positive. Il campione in carica usa gli intoppi per tenere il Napoli sull’attenti, l’antagonista accende i riflettori sulle buone notizie per alimentare l’entusiasmo del Milan. Conte perde Rrahmani e Buongiorno e fa notare che «ci sono stati anche altri problemi» ovvero Olivera e Spinazzola entrambi affaticati, mentre Allegri ritrova Leao («È a disposizione ma non ha molta autonomia») e fa notare che Nkunku, Gimenez, Pulisic sono in crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte fa notare le difficolt224 allegri pone l8217accento solo sulle cose positive libero

© Ilnapolista.it - Conte fa notare le difficoltà, Allegri pone l’accento solo sulle cose positive (Libero)

In questa notizia si parla di: conte - notare

conte fa notare difficolt224Conte l’insoddisfatto, attacca il mercato del Napoli (e fa un torto a De Laurentiis) - Lo sfogo di Conte su mercato e potenzialità del Napoli è una scena già vista nella carriera di un tecnico bravissimo, ma anche sempre insoddisfatto. Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Fa Notare Difficolt224