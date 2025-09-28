Conte e la reazione di De Bruyne al momento del cambio | Ha preso la persona sbagliata

Antonio Conte risponde in maniera molto netta alla domanda su Kevin De Bruyne e il nervosismo che il belga ha mostrato al momento della sostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Secondo fanpage.it