Conte dopo Milan Napoli | Dispiace aver concesso subito un gol dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta Quando si gioca ogni tre giorni…

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte dopo Milan Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore ex Juve dopo la sfida di Serie A a DAZN. L’allenatore del Napoli Conte, ex Juve, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. SCONFITTA – «Dispiace aver concesso subito un gol, potevamo fare meglio a livello di squadra. Ci sono sempre situazioni da migliorare, andare subito sotto a San Siro non è stato semplice. A me la squadra comunque è piaciuta per come ha giocato, anche nel primo tempo abbiamo pressato il Milan molto alto e creato occasioni da gol. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, la parte difensiva è sempre stata la nostra forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte dopo milan napoli dispiace aver concesso subito un gol dobbiamo continuare a lavorare perch233 la prestazione mi 232 piaciuta quando si gioca ogni tre giorni8230

© Juventusnews24.com - Conte dopo Milan Napoli: «Dispiace aver concesso subito un gol, dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta. Quando si gioca ogni tre giorni…»

In questa notizia si parla di: conte - dopo

Del Conte, addio ad Afol dopo 6 anni: "Rivoluzione nel mondo del lavoro. La sfida? Formazione senza fine"

Come cambia il Napoli dopo la telenovela Osimhen| Conte disegna il nuovo attacco

A Gaza colpita pure la chiesa della Sacra Famiglia: ferito padre Romanelli. Meloni & co protestano, ma Conte li mette in riga: “Dopo mesi di silenzio ci risparmino le dichiarazioni e le frasi ipocrite”

conte dopo milan napoliDe Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Segnala fanpage.it

conte dopo milan napoliGli infortuni, le scelte di Conte e la superiorità numerica non sfruttata: il Napoli non supera l’esame Milan - Il Napoli cade a San Siro nello scontro diretto contro il Milan: dopo un primo tempo non esaltante, i campioni d’Italia non sfruttano la superiorità numerica nella ripresa ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Dopo Milan Napoli