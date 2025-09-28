Conte dopo Milan Napoli | Dispiace aver concesso subito un gol dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta Quando si gioca ogni tre giorni…

Conte dopo Milan Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore ex Juve dopo la sfida di Serie A a DAZN. L’allenatore del Napoli Conte, ex Juve, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. SCONFITTA – «Dispiace aver concesso subito un gol, potevamo fare meglio a livello di squadra. Ci sono sempre situazioni da migliorare, andare subito sotto a San Siro non è stato semplice. A me la squadra comunque è piaciuta per come ha giocato, anche nel primo tempo abbiamo pressato il Milan molto alto e creato occasioni da gol. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, la parte difensiva è sempre stata la nostra forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

