Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa
Un fazzoletto con un proiettile durante la messa è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano. Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una "stesa" con una decina di colpi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Va a messa da Don Patriciello e gli consegna un proiettile durante la comunione: paura a Caivano dopo le stese - La denuncia di Pina Castiello, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri: "Consegnato un proiettile a don Patriciello durante la ... Si legge su fanpage.it
Un proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello - Un uomo, in fila per ricevere la Comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano, quando si è presentato davanti a don Maurizio Patriciello, gli ha consegnato - ansa.it scrive