Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa

Napolitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fazzoletto con un proiettile durante la messa è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano. Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una "stesa" con una decina di colpi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

