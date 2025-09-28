Consegnato proiettile a don Patriciello durante la messa Solidarietà da Mattarella e la premier Meloni | Un gesto vigliacco e criminale

Un plico contenente un proiettile calibro 9×21 è stato consegnatodon Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli), durante la celebrazione della messa. A consegnarlo è stato un uomo già noto alle forze dell'ordine, fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la comunione. L'uomo è stato portato nella compagnia carabinieri di Caivano, dove si trova in attesa di accertamenti. Si tratterebbe, apprende LaPresse, della stessa persona che a giugno 2024 è stato bloccato all'interno della chiesa dalla polizia in quanto dalla tasca del suo pantalone fuoriusciva un coltello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

