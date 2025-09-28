Consegnate alle Mazzini le borse di studio alla memoria di Silvia Dentella Prodi
Si è svolta il 25 settembre, presso l’aula magna della Scuola Mazzini di Pisa, la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alla professoressa Silvia Dentella Prodi, docente di matematica e formatrice molto amata dagli studenti e stimata dai colleghi per la sua passione, il rigore e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
