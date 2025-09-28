Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa | l’ultimo affronto al prete di Caivano
Caivano (Napoli) 28 settembre 2025 – Si è messo in fila per la comunione e quando è arrivato all’altare al parroco ha consegnato una con un proiettile. E’ l’ultimo affronto a don Maurizio Patriciello, prete simbolo della lotta alla criminalità organizzata. A raccontare l’inquietante episodio è la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Pina Castiello che era presente alla messa della domenica nella parrocchia di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, officiata appunto da Patriciello. "È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza”. Castiello racconta di un uomo che “confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
