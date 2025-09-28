consegna un proiettile a don patriciello durante la messa arrestato un 75enne il prete

AGI - Un uomo di 75 anni, Vittorio De Luca, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coadiuvati nella fase esecutiva dagli agenti della polizia, per aver consegnato a don Maurizio Patriciello domenica mattina, durante la celebrazione della messa nella parrocchia dei Santa Apostoli di Caivano, un fazzoletto contenente un proiettile calibro 9x21. L'anziano, già noto alle forze dell'ordine, era stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa mentre si trovava in fila per ricevere la comunione. 🔗 Leggi su Agi.it

