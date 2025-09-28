Coniglio abbandonato di fronte al canile Appello per l' adozione
È stato abbandonato di fronte al canile comunale e adesso cerca una famiglia. Si tratta di un coniglietto adulto, maschio.Il ritrovamento è di qualche giorno fa. “È già vaccinato - spiegano i volontari di Enpa - e a breve sarà sterilizzato, Per lui la soluzione migliore sarebbe l'adozione da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: coniglio - abbandonato
Tutti uniti per Fratturino : abbandonato con una zampa rotta, ha bisogno del nostro aiuto per tornare a correre e saltare. https://oipa.org/italia/coniglietto-abbandonato/… #coniglietto #rabbit #coniglio #animallovers - X Vai su X
TROVATO CONIGLIO A CASTELL'ALFERO (AT) in data 18/09/25 sulla SP57. Soggetto in gravissime condizioni, probabilmente investito, che, nonostante le cure, è deceduto poche ore dopo il ricovero... - facebook.com Vai su Facebook
