Coniglio abbandonato di fronte al canile Appello per l' adozione

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato abbandonato di fronte al canile comunale e adesso cerca una famiglia. Si tratta di un coniglietto adulto, maschio.Il ritrovamento è di qualche giorno fa. “È già vaccinato - spiegano i volontari di Enpa - e a breve sarà sterilizzato, Per lui la soluzione migliore sarebbe l'adozione da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coniglio - abbandonato

Coniglio abbandonato di fronte al canile. Appello per l'adozione - È stato abbandonato di fronte al canile comunale e adesso cerca una famiglia. Da arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Coniglio Abbandonato Fronte Canile