Conflitto d’interessi nella vendita dell’immobile notaio condannato a risarcire la cliente
La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti di un notaio, ritenuto responsabile per non essersi astenuto dal rogitare un atto di compravendita affetto da un conflitto d’interessi che ha causato un danno patrimoniale alla proprietaria dell’immobile.La vicendaLa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: conflitto - interessi
Il Villaggio olimpico di Milano e l'ombra del conflitto di interessi (da 138mila euro): la triangolazione Scandurra-Maroni-Tancredi che "sblocca" il progetto
La possibile discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi, e il suo conflitto d’interessi ereditario
L’inchiesta sul sistema Milano e le ombre sul nuovo San Siro, i pm: “Conflitto di interessi anche sullo stadio”
#Provincia #Terni approva linee guida per «la gestione del #conflitto di #interessi». Le ‘#relazioni #sensibili’ https://umbriaon.it/provincia-terni-approva-linee-guida-per-la-gestione-del-conflitto-di-interessi-le-relazioni-sensibili/… #Ricciarelli #Bandecchi - X Vai su X
La Lega viaggia spedita sul binario dei finanziamenti. L’ombra del conflitto di interessi - facebook.com Vai su Facebook