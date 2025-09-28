Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Inter | Lo spirito e la reazione ci sono stati loro hanno meritato di vincere

Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Inter: le parole del tecnico dei rossoblù dopo il match perso in campionato. Nel post partita di Cagliari Inter, terminata 0-2 all’Unipol Domus, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha analizzato la prestazione della sua squadra e commentato la sconfitta contro i nerazzurri. L’allenatore ha riconosciuto la superiorità della formazione guidata da Cristian Chivu, capace di sbloccare subito il match e mantenere il controllo fino al termine. Pisacane ha spiegato che i primi quindici minuti sono stati complicati per l’assetto sbilanciato del Cagliari, ma ha apprezzato la reazione del gruppo, evidenziata soprattutto dall’occasione di Folorunsho che ha colpito il palo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Inter: «Lo spirito e la reazione ci sono stati, loro hanno meritato di vincere»

