Conferenza stampa Folorunsho post Cagliari Inter | Abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà stiamo lavorando duro per un obiettivo

Conferenza stampa Folorunsho post Cagliari Inter

Conferenza stampa Folorunsho post Cagliari Inter: le parole del centrocampista dei sardi dopo la sconfitta in campionato. Al termine di Cagliari – Inter, valida per la quinta giornata di Serie A e chiusa 0-2 in favore dei nerazzurri, Michael Folorunsho ha analizzato la prestazione della squadra sarda in conferenza stampa. Il centrocampista classe 1998, arrivato in estate dopo l’esperienza alla Fiorentina dello scorso hanno, ha riconosciuto la superiorità degli avversari, sottolineando però i segnali positivi emersi durante la gara. Folorunsho ha spiegato che il Cagliari, nonostante la sconfitta, è riuscito a tratti a mettere in difficoltà la formazione di Cristian Chivu, dimostrando coraggio e intensità. 🔗 Leggi su Internews24.com

