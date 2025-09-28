Conferenza stampa Folorunsho post Cagliari Inter | Abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà stiamo lavorando duro per un obiettivo
Conferenza stampa Folorunsho post Cagliari Inter: le parole del centrocampista dei sardi dopo la sconfitta in campionato. Al termine di Cagliari – Inter, valida per la quinta giornata di Serie A e chiusa 0-2 in favore dei nerazzurri, Michael Folorunsho ha analizzato la prestazione della squadra sarda in conferenza stampa. Il centrocampista classe 1998, arrivato in estate dopo l’esperienza alla Fiorentina dello scorso hanno, ha riconosciuto la superiorità degli avversari, sottolineando però i segnali positivi emersi durante la gara. Folorunsho ha spiegato che il Cagliari, nonostante la sconfitta, è riuscito a tratti a mettere in difficoltà la formazione di Cristian Chivu, dimostrando coraggio e intensità. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
Milan-Napoli, la conferenza stampa di Antonio Conte LIVE #SkySport #MilanNapoli #Milan #Conte #SerieA - X Vai su X
?Conferenza stampa 5º Trofeo IOPRA Smash Padel & Beach iopra - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Folorunsho: «Siamo dispiaciuti per la sconfitta. Stiamo lavorando duro per cercare di ottenere quanti più risultati positivi» - Conferenza stampa Folorunsho: il giocatore del Cagliari interviene dopo la partita contro l’Inter: le sue dichiarazioni Michael Folorunsho, giocatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa nel ... Si legge su cagliarinews24.com
Conferenza stampa Pisacane: «Bastano due giorni per preparare la partita. Rimangono a casa tre giocatori. Su Luvumbo…» - Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari interviene in vista della partita del secondo turno di Coppa Italia contro il Frosinone Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, interviene in con ... Lo riporta cagliarinews24.com