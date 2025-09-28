in vista del match di Champions League. Data e orario. L’ Inter ha ufficializzato tramite il proprio sito il programma della vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, valida per il secondo turno della League Phase. Il match si giocherà martedì sera a San Siro, dove i nerazzurri di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione sulla panchina della prima squadra, cercheranno di centrare un altro risultato positivo in Europa dopo l’avvio del cammino continentale e la vittoria ottenuta contro l’Ajax. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Slavia Praga: ecco quando parlerà il tecnico