Condannato a nove anni di reclusione l’ex consigliere di Emiliano in Puglia
Giacomo Olivieri è stato dichiarato colpevole in primo grado per voto di scambio politico-mafioso. Il gup di Bari ritiene vero che abbia comprato il consenso di tre clan per favorire l’elezione della moglie al consiglio comunale. 🔗 Leggi su Laverita.info
