Concorso Pnrr 3 scuola | prove requisiti e quando presentare la domanda

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si prepara a varare il concorso scuola Pnrr 3 per l’assunzione di nuovi docenti. Entro ottobre o novembre 2025 è attesa la pubblicazione del bando di concorso, che metterà in palio circa 58.000 posti da coprire nel triennio 20252026, 20262027 e 20272028. I numeri del concorso Pnrr 3. Il concorso Pnrr 3 è una delle selezioni più rilevanti per il reclutamento degli insegnanti, legata agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il bando Pnrr 3 prevede 30.759 posti nella scuola secondaria e 27.376 posti tra infanzia e primaria, comprendendo sia le cattedre comuni sia quelle di sostegno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

