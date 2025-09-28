Concorso Pnrr 3 scuola | prove requisiti e quando presentare la domanda
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si prepara a varare il concorso scuola Pnrr 3 per l’assunzione di nuovi docenti. Entro ottobre o novembre 2025 è attesa la pubblicazione del bando di concorso, che metterà in palio circa 58.000 posti da coprire nel triennio 20252026, 20262027 e 20272028. I numeri del concorso Pnrr 3. Il concorso Pnrr 3 è una delle selezioni più rilevanti per il reclutamento degli insegnanti, legata agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il bando Pnrr 3 prevede 30.759 posti nella scuola secondaria e 27.376 posti tra infanzia e primaria, comprendendo sia le cattedre comuni sia quelle di sostegno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: concorso - pnrr
Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]
Candidato vince concorso PNRR per più classi di concorso: ne sceglie una, come e quando potrà passare ad insegnare sull’altra
Concorso PNRR 1: ecco le GM integrate con gli idonei fino al 30% dei posti [In aggiornamento]
Prova scritta del nuovo concorso PNRR 2025 per insegnanti: 50 quesiti, punteggio minimo 70/100 e selezione in base al numero dei posti Vai su X
Nuovo Concorso Docenti PNRR 3, dove reperire e studiare i quesiti delle precedenti selezioni #ConcorsoDocenti #PNRR3 #QuesitiConcorso #PreparazioneConcorso #PersonaleScolastico #Docenti #Scuola #Formazione #MIUR - facebook.com Vai su Facebook
Concorso scuola PNRR 3, il Ministero accelera: posti, requisiti e prove. RISPOSTE AI QUESITI - 000 posti da bandire nelle prossime settimane sono un'occasione imperdibile per le prossime ... Lo riporta orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3: informativa sui bandi per 58.000 posti. La FLC CGIL critica i concorsi banditi a raffica in presenza di idonei da assumere - Il concorso è previsto entro dicembre, ammessi con riserva i docenti che si abilitano o specializzano entro il 31 gennaio e in possesso di titoli esteri. Segnala flcgil.it