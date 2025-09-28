Concorso letterario Libertà e Legalità la classe 3°B del Liceo Classico Maurolico conquista il primo posto

La classe 3°B del Liceo Classico Maurolico si è classificata al primo posto nel concorso letterario "Libertà e Legalità" promosso dall'associazione di cultura e solidarietà Raggio di Sole presieduta da Emanuela Mola, per commemorare la figura del Magistrato Rosario Livatino nel 35° Anniversario. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: concorso - letterario

Dialetto romagnolo, aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso letterario dedicato a Marino Monti

Villabate, la piccola Bianca Lo Bue vince il concorso letterario "3 parole"

Premio Rapallo BPER Banca 2025: aperte le candidature al prestigioso concorso letterario per scrittrici italiane

La Premiazione del Concorso Letterario Bere il Territorio di Go Wine ha visto protagonista con il riconoscimento de Il Maestro la scrittrice Melania Mazzucco!? Nella Sala delle Maschere del Castello di Grinzane l’assegnazione dei premi delle diverse catego - facebook.com Vai su Facebook

CONCORSO LETTERARIO 2025 "JOSÉ MARÍA ORTEGA, NUOVA DATA DI SCADENZA: 2 OTTOBRE 2025 https://conslomasdezamora.esteri.it/es/news/dal_consolato/2025/09/concorso-letterario-jose-maria-ortega/… Vai su X

“Città di Castrolibero”: concorso letterario di Poesia e Racconti Brevi, domani la premiazione - Oltre cento opere in gara tra poesie e racconti brevi da tutta Italia e dall’estero. Lo riporta quicosenza.it

Tra gli sponsor del concorso letterario dell’editrice neofascista spunta il Coni - Un concorso letterario promosso da una casa editrice neofascista e con l’imprimatur del Coni e del Comitato paraolimpico. Si legge su repubblica.it