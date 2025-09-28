Concorso letterario Libertà e Legalità la classe 3°B del Liceo Classico Maurolico conquista il primo posto

Messinatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classe 3°B del Liceo Classico Maurolico si è classificata al primo posto nel concorso letterario "Libertà e Legalità" promosso dall'associazione di cultura e solidarietà Raggio di Sole presieduta da Emanuela Mola, per commemorare la figura del Magistrato Rosario Livatino nel 35° Anniversario. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

