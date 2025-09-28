Concordato preventivo 2025 ultimi giorni per aderire | chi può evitare i controlli del Fisco e come

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 30 settembre si può aderire al concordato preventivo biennale con l'Agenzia delle Entrate. La misura è rivolta alle partite Iva. Accettando ci si mette d'accordo sulle tasse da pagare per i prossimi due anni: in cambio, il Fisco non fa controlli e si può ottenere una sanatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concordato - preventivo

Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo 

Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo

Decadenza Rottamazione quater: quando fa decadere anche il concordato preventivo?

concordato preventivo 2025 ultimiConcordato preventivo 2025, ultimi giorni per aderire: chi può evitare i controlli del Fisco e come - Fino al 30 settembre si può aderire al concordato preventivo biennale con l’Agenzia delle Entrate. Secondo fanpage.it

concordato preventivo 2025 ultimiConcordato preventivo, adesioni a rischio per il 2025/2026 - Tra i problemi, il legame con società professionali e l'incertezza sui redditi futuri ... Lo riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Concordato Preventivo 2025 Ultimi