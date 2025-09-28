Conceicao Juve ottimi segnali dal portoghese | nemmeno in panchina con l’Atalanta cosa filtra verso il Villarreal Il punto

Conceicao Juve, nessuna preoccupazione per l’esterno: la sua assenza è stata una scelta programmata per averlo al top contro il Villarreal. Una buona notizia, che arriva da una gestione attenta e programmata. Mentre la Juventus fa i conti con i dubbi legati alle condizioni di Bremer e Thuram, Igor Tudor si prepara a ritrovare una pedina fondamentale per il suo attacco in vista della cruciale sfida di Champions League contro il Villarreal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Francisco Conceicao tornerà a disposizione e sarà regolarmente convocato. Conceicao Juve: la gestione strategica di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

