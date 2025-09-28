Conceicao Juve ottimi segnali dal portoghese | nemmeno in panchina con l’Atalanta cosa filtra verso il Villarreal Il punto
Conceicao Juve, nessuna preoccupazione per l’esterno: la sua assenza è stata una scelta programmata per averlo al top contro il Villarreal. Una buona notizia, che arriva da una gestione attenta e programmata. Mentre la Juventus fa i conti con i dubbi legati alle condizioni di Bremer e Thuram, Igor Tudor si prepara a ritrovare una pedina fondamentale per il suo attacco in vista della cruciale sfida di Champions League contro il Villarreal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Francisco Conceicao tornerà a disposizione e sarà regolarmente convocato. Conceicao Juve: la gestione strategica di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - juve
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Calciomercato Juve, Sancho farebbe di tutto pur di vestire bianconero! Comolli continua a lavorare per Conceicao ma la verità novità arriva da Douglas Luiz: svelati i piani del club
Conceicao Juve, la rivelazione: presto potrebbe esserci una nuova accelerata. Il Porto abbassa le sue pretese? Importanti novità sul riscatto dell’esterno
?#Tudor, conferenza Juve-Atalanta: "Conceicao e l'attacco da non sbagliare, Rocchi e Cambiaso deve..." - X Vai su X
?Tudor, conferenza Juve-Atalanta: "Conceicao e l'attacco da non sbagliare, Rocchi e Cambiaso deve..." - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal Juve, il punto sugli infortunati: Bremer e Thuram preoccupano, Conceição dà fiducia - Juventus, emergenza infortuni: Bremer e Thuram a rischio per il Villarreal, Conceição recupera Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus torna subito a concentrarsi sulla Champions League. Riporta calcionews24.com
Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal - Infortunati Juve, il punto verso il match di Champions col Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juve ... Lo riporta juventusnews24.com