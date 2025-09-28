Con tutti questi infortuni muscolari la maggior parte in allenamento ci si può interrogare sui metodi di Conte?

Emergenza in difesa per Antonio Conte che questa sera, nella gara del Meazza contro il Milan, dovrà fare a meno di ben quattro difensori: Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. Per fortuna che il Napoli quest’anno annovera in organico addirittura dieci difensori, cinque centrali e cinque esterni; ne mancheranno quattro, restano disponibili altri sei (Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Marianucci, Gutierrez e Mazzocchi). Ciò detto, è più che legittimo interrogarsi sui motivi di tutti questi infortuni muscolari (la maggior parte dei quali sopraggiunti durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Con tutti questi infortuni muscolari (la maggior parte in allenamento), ci si può interrogare sui metodi di Conte?

