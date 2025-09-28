Con la fotografia su smartphone siamo quasi al limite Heape Qualcomm | L’IA ritoccherà le foto per voi
Abbiamo raggiunto l'apice della qualità fotografica sugli smartphone? In una conversazione con Judd Heape, VP of Product Management di Qualcomm, emerge una visione chiara: la prossima rivoluzione non sarà hardware, dove siamo arrivati probabilmente al limite, ma un'IA capace di interpretare il nostro stile.. 🔗 Leggi su Dday.it
