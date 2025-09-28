Comunità in lutto per la scomparsa del compositore Fabiano Di Nuccio

Si sono svolti sabato nella chiesa di San Nicandro a Petrulo di Calvi Risorta i funerali di Fabiano Di Nuccio, musicista, compositore e figura profondamente amata dalla comunità locale, scomparso all’età di 50 anni. Segnato da una malattia silenziosa che lo ha accompagnato per molti anni, da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

