Comunità in lutto per la scomparsa del compositore Fabiano Di Nuccio

Casertanews.it | 28 set 2025

Si sono svolti sabato nella chiesa di San Nicandro a Petrulo di Calvi Risorta i funerali di Fabiano Di Nuccio, musicista, compositore e figura profondamente amata dalla comunità locale, scomparso all’età di 50 anni. Segnato da una malattia silenziosa che lo ha accompagnato per molti anni, da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

