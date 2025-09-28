Comunità europea dello Sport Pessano Carugate e Brugherio i tre Comuni si candidano
Tre città, una Comunità europea dello Sport: Pessano, Carugate e Brugherio si sono candidate al titolo. Nei giorni scorsi, la visita della Commissione Aces Italia, che si occupa di vagliare le nomination, nei tre centri che ambiscono a strappare la patente. Sotto osservazione impianti e associazioni, il tessuto sportivo che supporta l’attività e che nel complesso fa una certa massa critica. Il progetto è già un ponte fra territori, "abbiamo chiamato la Comunità Terra d’incontro Brianza Martesana, Brugherio, è infatti nella vicina provincia - spiega Alberto Villa, primo cittadino di Pessano -. L’ambizione è quella, grazie al risultato, anche di accedere a fondi agevolati per migliorare il nostro patrimonio di infrastrutture dedicate ad attività e discipline, e promuovere il benessere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
