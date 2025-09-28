Comunità energetiche rinnovabili | le opportunità del bando regionale

LECCE - Si terrà il prossimo 1 ottobre, presso il convitto Palmieri di Lecce e a partire dalle 16:30, l’incontro informativo organizzato da Anci Puglia Giovani, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Lecce, dal titolo “Le comunità energetiche rinnovabili in Puglia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: comunit - energetiche

+++COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI IN PUGLIA: IL RUOLO DEL TERZO SETTORE PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA E PARTECIPATA Un convegno per presentare le opportunità del bando regionale. Luigi Conte, CSV Brindisi Lecce: “Le CER son - facebook.com Vai su Facebook

La crescita delle rinnovabili e non solo, il bilancio energetico 2024 per l'Italia - Roma, 6 febbraio 2025 – Il mondo interno si muove verso una transizione ecologica che possa portare, da qui ai prossimi anni, verso un sempre maggiore utilizzo delle energie rinnovabili. Come scrive quotidiano.net

Comunità energetiche rinnovabili, quali vantaggi offrono e come si può partecipare - La partecipazione a una CER è sempre volontaria e gratuita, così come la revoca, possibile in qualsiasi momento. Da tg24.sky.it