Comunità energetiche rinnovabili | le opportunità del bando regionale

Lecceprima.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Si terrà il prossimo 1 ottobre, presso il convitto Palmieri di Lecce e a partire dalle 16:30, l’incontro informativo organizzato da Anci Puglia Giovani, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Lecce, dal titolo “Le comunità energetiche rinnovabili in Puglia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

