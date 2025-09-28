Di fronte alla polarizzazione delle parti, alla violenza del linguaggio e all’abuso degli slogan nei discorsi dei politici odierni, il manuale Verba manent. L’arte dello speechwriting e del Public speaking attraverso discorsi che hanno segnato la storia vuole essere una guida etica al parlare in pubblico. Un antidoto. Nel saggio, presentato alla Coop Ambasciatori, la giornalista Giorgia Bentivogli inserisce esempi di discorsi politici che hanno fatto la storia, come quello che Martin Luther King, pronunciò nel 1963 della famosa frase I Have a dream, e, partendo da essi, delinea le caratteristiche di una comunicazione efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Comunicare per espandere confini. Non per annichilire l’avversario"