Comuni Insieme si allarga a Paderno Dugnano

Ilnotiziario.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’Assemblea Consortile di Comuni Insieme, Azienda speciale che ha sede a Bollate e gestisce importanti servizi per diverse amministrazioni comunali della zona, lo scorso 25 luglio ha approvato all’unanimità la proposta di accogliere come nuovo socio il Comune di Paderno Dugnano e le conseguenti modifiche dello Statuto.   . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: comuni - insieme

