Commissione Sanità saltata è scontro fra i partiti
Le opposizioni e una componente della stessa maggioranza (la lista Vignola Cambia) criticano l’amministrazione dopo che, l’altra sera, la mancata partecipazione dei membri della maggioranza ha fatto saltare, per mancanza del numero legale, la commissione consiliare che avrebbe dovuto trattare i temi del servizio di automedica a Vignola e del futuro del Pronto Soccorso. La serata si è poi svolta ugualmente, in modo ovviamente informale, con l’intervento di cittadini e operatori sanitari. "Non si era mai verificato nella storia di Vignola che una commissione consiliare saltasse per il boicottaggio di alcuni partiti di maggioranza - dice Mauro Smeraldi, presidente di Vignola Cambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nuovo terremoto nella sanità campana. Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, è finito sotto inchiesta per presunte irregolarità legate alla gestione di concorsi pubblici.
Luigi Icardi (Lega) ringrazia la Commissione Sanità per il lavoro svolto e sottolinea che "le Aziende hanno tre mesi di tempo, dalla sua approvazione, per mettere in pratica il regolamento" e condivide le preoccupazioni espresse da Mauro Salizzoni (Pd) sugli