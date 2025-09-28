Le opposizioni e una componente della stessa maggioranza (la lista Vignola Cambia) criticano l’amministrazione dopo che, l’altra sera, la mancata partecipazione dei membri della maggioranza ha fatto saltare, per mancanza del numero legale, la commissione consiliare che avrebbe dovuto trattare i temi del servizio di automedica a Vignola e del futuro del Pronto Soccorso. La serata si è poi svolta ugualmente, in modo ovviamente informale, con l’intervento di cittadini e operatori sanitari. "Non si era mai verificato nella storia di Vignola che una commissione consiliare saltasse per il boicottaggio di alcuni partiti di maggioranza - dice Mauro Smeraldi, presidente di Vignola Cambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commissione Sanità saltata, è scontro fra i partiti